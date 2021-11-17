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Украинский лидер Зеленский вполне способен спровоцировать на Донбассе вооруженное столкновение в надежде на военную помощь Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, “заграница нам поможет”. Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь», – приводит заявление главы МИД информационное агентство «РИА Новости».

Киев шаг за шагом разрушает Минские соглашения, явно не собираясь выполнять ни пункта из этого документа. При этом он постоянно делает заявления о «российской агрессии», отвлекая внимания международного сообщества от нарушения договоренностей, отметил Сергей Лавров.

Напомним, что многие военные эксперты и политологи уверены, что Запад не будет оказывать Киеву помощь в случае войны с РФ. Задача США и НАТО – спровоцировать вооруженное столкновение. А вот воевать Украине придется в одиночку.

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