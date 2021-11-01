Глава МИД РФ Сергей Лавров случайно попал в довольно неудобную ситуацию в Норвегии. Об этом сообщило издание Aftenposten.

Лавров отправился на встречу с Анникен Хюитфельд, которая является главой МИД Норвегии. Она продемонстрировала Лаврову шкатулку, доставшуюся ей от деда. Согласно рассказу Хюитфельд, её дед во времена Второй мировой войны был пленён с солдатами СССР. В те времена он выучил русский язык.

Хюитфельд также отметила, что эта шкатулка у неё дома стоит, как драгоценное воспоминание. Лавров же посчитал, что она собирается подарить реликвию и начал благодарить её за бесценный сувенир, заявив, что реликвия будет стоять в музее российского министерства.

На это заявление Хюитфельд улыбнулась, а после того, как недоразумение было разрешено, Лавров возвратил ей шкатулку. Никаких негативных последствий после этого недопонимания не было.

Недавно в Норвегии заявили, что Украина является «полуразвалившейся страной». Об этом в своей статье сообщил норвежский журналист Бьерн Дитлеф Нистад.