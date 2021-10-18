Российские политики воспринимают Украину как «полуразвалившуюся страну» и они совсем не далеки от истины, заявил норвежский журналист Бьерн Дитлеф Нистад. В издании ABC Nyheter он написал, что киевские власти пребывают в слишком сильной зависимости от Соединенных Штатов и именно отсюда «растут ноги» у антироссийской политики.

Нистад проанализировал публикацию Дмитрия Медведева о бессмысленности контактов с украинским руководством и заявил, что зампред Совбеза во многом прав. Украина действительно является распадающимся государством, которым управляют насквозь коррумпированные марионетки Вашингтона.

Напомним, что Дмитрий Медведев в своей статье подчеркнул, что с неадекватной нынешней властью на Украине не стоит вести никакого диалога. Имеет смысл подождать, пока соседней страной будут править «вменяемые политики».