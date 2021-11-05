«Северный поток-2» – не нужный Европе проект, так как Россия сейчас не хочет увеличивать объемы газа, прокачиваемого через Украину и Польшу. Такое заявление сделал варшавский журналист Анджей Кублик. Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал это высказывание.

Он заявил, что подобные речи – очередная попытка сорвать запуск «Северного потока-2». Поляки «изящно пинают» проект, с которым они боролись с самого начала строительства.

«В Польше СМИ в очередной раз “изящно” пнули “Северный поток — 2”, сделав вывод, что отсутствие всякого заметного желания “Газпрома” наращивать экспорт природного газа в страны Евросоюза через территорию Украины и самой Польши — символ того, что этот газопровод Европе не нужен, как Варшава всегда и утверждала, борясь с ним не за страх, а за совесть», – сыронизировал политолог в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что Польша вполне может устроить Европе еще более серьезный энергетический кризис, если продолжит свою «борьбу» против Северного потока. Из-за нее Германия и другие страны ЕС могут остаться без газа вообще.