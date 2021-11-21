В последнее время Германия все чаще говорит о необходимости вывезти с территории страны американские ядерные боеголовки. Политолог Евгений Сатановский уверен, что она просто не хочет быть мишенью в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта в Европе.

Эксперт напомнил, что последние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга показывают, что России больше не о чем говорить с Альянсом. Глава блока высказался в том духе, что если ФРГ захочет вывезти ракеты, то они будут размещены прямо на границах РФ. Это показывает, что именно НАТО продолжает вести себя агрессивно и нагло по отношению к России.

Германия же демонстрирует, что она является самой умной страной в Европе. Все дело в том, что в случае войны Россия будет наносить превентивные удары по местам хранения стратегических запасов Альянса. Поэтому ФРГ совсем не хочет попасть под такую атаку.

Вполне возможно, отмечает Сатановский, Германия еще не забыла, что представляет собой мировая война. И не хочет повторения пройденного.