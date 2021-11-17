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ВВС Израиля снова атаковали Сирию, сообщило государственное информационное агентство SANA. Два ракетных удара пришлись по одному из южных пригородов столицы государства Дамаска.

Удары были нанесены примерно в 01:45 по московскому времени. Одна из ракет была успешно перехвачена, вторая угодила в нежилое здание. Сбили ракету сирийские силы противовоздушной обороны. Агентство сообщает об отсутствии жертв.

Напомним, что Израиль регулярно наносит ракетные удары по Сирии. Делает он это практически после каждого наземного конвоя или прилета самолета из Ирана. Тель-Авив боится, что Тегеран доставляет в САР свои ракеты, которые с территории Арабской Республики могут долететь до израильской территории. Атаки проводятся в основном со стороны Голанских высот, чаще всего ракеты попадают по пригородам сирийской столицы, как произошло и на этот раз.

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  • Анна
  • 15.11.2021
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