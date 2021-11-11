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За последние несколько дней у границ России в Крыму появлялись самолет-разведчик французских ВВС С-160G, а также две американские воздушные машины – P-8А Poseidon и RC-135. По мнению экспертов, НАТО продолжает «прощупывать» ситуацию на полуострове.

Кроме того, 9 ноября с авиабазы «Рамштайн» поднялся американский самолет целеуказания Е-8С, который некоторое время кружил у южных границ России. Этот самолет предназначен для обнаружения целей и передачи их координат на самолеты или наземные боевые системы.

Полеты западной авиации давно стали обыденным явлением для России. Всего с начала года зафиксировано около 1200 самолетов-шпионов и разведывательных беспилотников, пытающихся что-то высмотреть в Крыму и других регионах. Приближаясь к границам РФ, воздушные машины сразу попадают под наблюдение войск ПВО, поэтому серьезной опасности они не представляют.

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