Российские базы на границе Сирии и Турции вызывают недовольство Анкары и могут негативно повлиять на отношения между странами. Такое заявление сделал турецкий эксперт, преподаватель Университета Йылдырым Беязит Салих Йылмаз.

Он подчеркнул, что Анкара напрямую не спрашивает у России, почему та обустраивает базы прямо на турецкой границе. Она предоставляет возможность Москве самой понять, что такие действия разрушают давние хорошие отношения между государствами. Йылмаз также намекнул, что РФ должна оказывать помощь Турции в борьбе с курдами, а не препятствовать ей в этом. В противном случае Анкара может разорвать сотрудничество вплоть до отказа от российских боевых систем.

По словам Йылмаза, РФ достаточно задуматься над вопросом, хотела бы она, чтобы на границе самопровозглашенных ДНР и ЛНР появились турецкие военные базы. Это, считает эксперт, то же самое, что сейчас делает Москва в Сирии.