читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 1 декабря 2021 года некоторые категории пенсионеров в России могут рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты.

Как сообщается, повышенные выплаты будут получать те пенсионеры, которые уволились с предприятий в августе 2021 года. Пенсию они получат с доплатой за три месяца, при этом весь перерасчёт будет произведён в автоматическом порядке с учётом индексации. Обращаться куда-либо и подавать заявления для этого не нужно.

Кроме того, с начала зимы повышенные выплаты будут получать пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет.

Ещё одной категорией пенсионеров с правом на получение повышенных выплат являются граждане, которые ранее подавали заявления на перерасчёт выплаты по выслуге лет. Однако прибавку они получат только в том случае, если изменение пенсионного статуса будет подтверждено необходимыми документами.

Недавно в ПФР напомнили о выплате, которую могут получить пенсионеры со стажем до 1991 года. Их пенсионный капитал может быть увеличен до 30%.

Вам может понравиться

Генерал Бужинский рассказал, как именно ВС РФ “уничтожат украинские войска” в случае войны

Усиление военного присутствия неподалеку от украинской границы является вполне оправданным шагом России, уверен генерал-лейтенант Евгений Бужинский, возглавляющий Центр политических исследований. Он пояснил, что в условиях экономического, политического и информационного давления

Реаниматолог рассказал, как умирают пациенты с коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Олег Соловьев рассказал, как люди в больницах умирают от коронавируса. Как отметил врач, в реанимацию отправляют людей, у которых болезнь перешла в тяжёлую форму. Из-за этого у них появляется
  • Анна
  • 21.11.2021
  • читать 1 минуту

Лукьянов: Запад пытается разобраться в достижениях ВПК России хитрым способом

Североатлантический альянс идет на различные хитрости, чтобы разобраться в российских военных технологиях, рассказал политолог Александр Лукьянов. Он пояснил, что речь идет о крупных закупках старой техники и вооружений. По словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 21 ноября – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |