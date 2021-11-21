С 1 декабря 2021 года некоторые категории пенсионеров в России могут рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты.

Как сообщается, повышенные выплаты будут получать те пенсионеры, которые уволились с предприятий в августе 2021 года. Пенсию они получат с доплатой за три месяца, при этом весь перерасчёт будет произведён в автоматическом порядке с учётом индексации. Обращаться куда-либо и подавать заявления для этого не нужно.

Кроме того, с начала зимы повышенные выплаты будут получать пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет.

Ещё одной категорией пенсионеров с правом на получение повышенных выплат являются граждане, которые ранее подавали заявления на перерасчёт выплаты по выслуге лет. Однако прибавку они получат только в том случае, если изменение пенсионного статуса будет подтверждено необходимыми документами.

Недавно в ПФР напомнили о выплате, которую могут получить пенсионеры со стажем до 1991 года. Их пенсионный капитал может быть увеличен до 30%.