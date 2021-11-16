Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители ПФР отметили, что пожилые граждане РФ, трудовой стаж которых заканчивается до 91-го года прошлого века, могут рассчитывать на получение дополнительной прибавки к пенсии.

Согласно их словам, при наличии стажа, который был получен в эпоху Советского Союза, можно провести валоризацию – речь идет о перерасчете выплат по старости. Она способен оказать влияние на пенсионный капитал, включающий в себя страховые взносы и прочие поступления в ПФР за застрахованного гражданина. Сюда также входят пенсионные права, полученные до 2002 года.

Специалисты отмечают, что у пенсионера, который имеет 20-летний стаж до 91-го года, пенсионный капитал может увеличиться на 30 процентов. Дело в том, что за каждый год подобного стажа пенсия повышается на 1 процент. Еще 10 процентов дают всем, кто вышел на пенсию до 2002 года.

Вам может понравиться

Польские силовики увезли группу беженцев от забора на границе

Около 60 мигрантов, прорвавшихся через границу Беларуси и оказавшиеся на узкой полосе меж двух заборов, куда-то исчезли. Скорее всего, их забрали и увезли в неизвестном направлении польские силовики. Ранее пограничники

Российские пенсионеры могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей

Сотрудники ПФР отметили, что граждане РФ, обладающие пенсионными накоплениями, могут отправить заявление на получение единовременной выплаты в размере почти 19 тысяч рублей. Отмечается, что для получения данной выплаты необходимо иметь

Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Оксана Дмитриева, российский парламентарий, отметила, что в правительстве страны готовят увеличение ежемесячных пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Согласно словам народной избранницы, в следующем году на территории Российской Федерации могут провести
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Королев: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C |