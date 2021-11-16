Представители ПФР отметили, что пожилые граждане РФ, трудовой стаж которых заканчивается до 91-го года прошлого века, могут рассчитывать на получение дополнительной прибавки к пенсии.

Согласно их словам, при наличии стажа, который был получен в эпоху Советского Союза, можно провести валоризацию – речь идет о перерасчете выплат по старости. Она способен оказать влияние на пенсионный капитал, включающий в себя страховые взносы и прочие поступления в ПФР за застрахованного гражданина. Сюда также входят пенсионные права, полученные до 2002 года.

Специалисты отмечают, что у пенсионера, который имеет 20-летний стаж до 91-го года, пенсионный капитал может увеличиться на 30 процентов. Дело в том, что за каждый год подобного стажа пенсия повышается на 1 процент. Еще 10 процентов дают всем, кто вышел на пенсию до 2002 года.