Усиление активности США и НАТО в Черном море и наращивание сил в регионе уже невозможно объяснить борьбой за «свободу судоходства». Подобные отговорки в данной ситуации не работают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также назвал действия Соединенных Штатов «игрой с огнем».

По словам Рябкова, Североатлантический альянс пытается испытывать Россию на прочность, прикрываясь учениями и пресловутой «свободой навигации». Однако она насквозь видит все подобные замыслы и находится в состоянии повышенной боевой готовности. В случае попыток проявить агрессию против РФ, США и НАТО получат достойный отпор.

Напомним, что в Черном море сейчас находятся эсминец USS Porter и флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Их сопровождает танкер John Lenthall. Корабли направлены в регион для проведения военно-морских операций, детали которых Вашингтон не раскрывал. В российском Минобороны предполагают, что они изучают возможный театр боевых действий для начала наступления ВСУ на Донбассе.