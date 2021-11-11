читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Усиление активности США и НАТО в Черном море и наращивание сил в регионе уже невозможно объяснить борьбой за «свободу судоходства». Подобные отговорки в данной ситуации не работают, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также назвал действия Соединенных Штатов «игрой с огнем».

По словам Рябкова, Североатлантический альянс пытается испытывать Россию на прочность, прикрываясь учениями и пресловутой «свободой навигации». Однако она насквозь видит все подобные замыслы и находится в состоянии повышенной боевой готовности. В случае попыток проявить агрессию против РФ, США и НАТО получат достойный отпор.

Напомним, что в Черном море сейчас находятся эсминец USS Porter и флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Их сопровождает танкер John Lenthall. Корабли направлены в регион для проведения военно-морских операций, детали которых Вашингтон не раскрывал. В российском Минобороны предполагают, что они изучают возможный театр боевых действий для начала наступления ВСУ на Донбассе.

Вам может понравиться

Диетолог заявил, что стакан воды перед каждым приёмом пищи поможет похудеть

Врач-диетолог из Великобритании Майкл Мосли рассказал, как именно вода может помочь желающим похудеть людям. Об этом рассказывает издание Daily Express. Как заявляет Мосли, люди, которые заботятся о своём здоровье или
  • Анна
  • 11.11.2021
  • читать 1 минуту

Глава Минобороны Польши Блащак: Ситуация на границе с Белоруссией будет ухудшаться

Мариуш Блащак, возглавляющий Минобороны Польши, заявил, что его страна впервые за три десятилетия подверглась нападению извне. Неизвестно, кто именно нападал на Польшу 30 лет назад, однако сейчас речь идет о

МИД ДНР: Украинские силовики роют траншеи в поселке Старомарьевка

ВС Украины захватили поселок Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса и сейчас закрепляются на новых территориях, заявила глава МИД ДНР Наталья Никанорова. Она пояснила, что бойцы ВСУ роют траншеи в населенном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 11 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 11 ноября – небольшая облачность, до 5 °C |