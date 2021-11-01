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Политолог Ростислав Ищенко раскрыл в интервью порталу «Украина.ру» свое видение ситуации на Донбассе. Он отметил активность украинских войск в последние несколько недель, а также проанализировал многочисленные заявления политиков в России.

По словам Ищенко, уже несколько лет Москва готовится к войне, которую рано или поздно развяжет Киев. Политолог отмечает, что Россия будет стараться и дальше предпринимать все возможные меры для мирного урегулирования конфликта. Однако сейчас к власти на Украине пришли сумасшедшие, которые вообще не соображают, что они делают.

В настоящий момент Москва фиксирует каждое нарушение режима прекращения огня на Донбассе, собирает доказательства провокаций со стороны Киева, чтобы в будущем иметь надежную доказательную базу, что именно Украина развязала войну.

К войне, по словам политолога, готовятся также страны Восточной Европы. Они отлично понимают, что если Киев развяжет вооруженное столкновение, конец его государственности станет лишь вопросом времени. Поэтому Венгрия, которая уже успела подтянуть войска к границе, Польша, активно делающая то же самое, и Румыния намерены претендовать на возвращение собственных территорий, так или иначе присоединенных к Украине.

В борьбу за эти территории вполне может вступить и Россия, которая имеет такие же права на них, как и вышеозначенные страны. Но случится это лишь после того, как Украина решится напасть на РФ. Судя по ее поведению в последнее время, это лишь вопрос времени.

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