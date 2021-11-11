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Журналисты издания LIFE создали проект, в рамках которого продемонстрировали новейшие российские самолеты Су-57Э и Су-75 Checkmate. Эффектно реализованная панорамная съемка дает возможность внимательно рассмотреть истребители с разных ракурсов, а также сравнить их, глядя на обе воздушные машины одновременно.

Напомним, что Checkmate, впервые представленный в июне текущего года – это легкий однодвигательный истребитель, который конструкторы оснастят вместительными отсеками для бомб и ракет, а также новейшей авионикой и бортовой электроникой.

Су-57Э – это экспортный вариант истребителя пятого поколения, который выполнен с применением технологии стелс и имеет продвинутые летные характеристики.

Стоит упомянуть, что прототип самолета Су-75 Checkmate будет представлен на выставке Dubai Airshow-2021 в ОАЭ. Иностранные СМИ предполагают, что Эмираты заключили контракт с Россией на покупку этого новейшего истребителя.

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