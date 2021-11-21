К сирийским берегам приближается большой десантный корабль ВМФ России «Орск», который доставляет в страну новое вооружение, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что БДК прошел пролив Босфор еще вчера и сейчас направляется в порт Тартус.

На его борту были замечены японские пикапы «Тойота», которые сирийские военнослужащие применяют для установки зенитных орудий. Также на палубе размещено несколько противотанковых комплексов. Увидеть, что еще поставляет РФ сирийским правительственным силам, мешает брезент, но скорее всего он скрывает под собой боевую технику.

Авторы отмечают, что официальная информация отсутствует. Однако есть фото и видеоматериалы, подтверждающие появление корабля в Черном море. При этом журналисты высказывают удивление тем, что раньше Россия не поставляла в Сирию японские автомобили.