Сергей Рыжков, глава НЦУЯО, в рамках беседы с представителями прессы, отметил, что инспекторы из РФ побывают на латвийских полигонах и в учебных центрах для оценки размеров военной активности.

Согласно его словам, группа российских военных начнет проверку отмеченных районов в Латвии уже сегодня, 22 ноября. Она продлится четыре дня. Данная процедура регулируется Венским документом, принятым 10 лет назад и направлением на увеличение доверия и безопасности в мире. Площадь подлежащей инспекции области составляет примерно 16 000 квадратных метров.

В рамках этой процедуры специалисты из РФ побывают на военных и тренировочных объектах, а также примут участие в брифингах, где им должны будут рассказать о боевых подразделениях и формированиях, расположенных в соответствующем районе. Все военные действия здесь подлежат предварительному уведомлению.