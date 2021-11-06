Военные разведчики ВС РФ потренировались в стрельбе из новейших винтовок «Винторез» и «Вал». Они стреляли по мишеням с дистанции больше 1 километра, хотя официально дальность этих винтовок составляет всего 450 метров. Тесты оружия производились в темное время суток.

Представители корпорации Ростех заявили, что снайперская винтовка «Винторез» и автомат «Вал» отлично справляются с поражением целей на расстояниях, почти в три раза превышающих стандартные.

Одно из главных преимуществ обеих разработок – это наличие встроенных глушителей. Они делают звук выстрела больше похожим на хлопок в ладоши. Связано это с эффективным подавлением пороховых газов, образующихся во время выстрела. Благодаря этому оружие позволяет проводить бесшумные атаки на потенциального противника.