Российские стратегические бомбардировщики могут получить новый боеприпас, который в настоящее время обозначается как «изделие 506». Об этом сообщает издание «Известия».

Согласно имеющейся информации, данный неядерный стелс-боеприпас является небольшой сверхточной ракетой. Она способна поражать практически любые цели на расстоянии в тысячи километров. Предназначается данная ракета для бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95М.

Предполагается, что ракета получит двухконтурный турбореактивный двигатель из семейства ТРДД-50. В качестве топлива может использоваться смесь, в основу которой будут входить децилин и его производные. Это позволит увеличить дальность полёта.

Военные эксперт Дмитрий Болтенков считает, что к настоящему времени боеприпас уже мог пройти некоторые лётные испытания. Разработкой боеприпаса занимается конструкторское бюро «Радуга», которое является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Недавно авторы издания Sohu заявили, что модернизированные бомбардировщики Ту-160 будут держать США и НАТО в постоянном напряжении. Отмечается, что самолёты недавно получили новые двигатели, которые увеличили радиус полёта.