Стратегические бомбардировщики Ту-160 еще со времен холодной войны вселяют в Соединенные Штаты леденящий ужас. Однако после модернизации, которую сейчас производит Россия, эти самолеты будут круглосуточно держать США и НАТО в напряжении, пишет китайское издание Sohu.

Авторы отмечают, что российские конструкторы устанавливают на модернизированные Ту-160 новые двигатели НК-32-02, которые отличаются от предыдущих моделей экономичностью. Если раньше режим форсажа, в котором самолет разгонялся до 2 Махов, требовал большого расхода топлива, то сейчас бомбардировщики смогут преодолевать на такой скорости огромные расстояния.

Кроме того, радиус действия самолета увеличится еще на 1000 километров, поэтому он сможет патрулировать воздушное пространство гораздо дольше, чем сейчас.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отметили, что в ходе модернизации на самолет устанавливается еще и новейшая авионика, которая существенно расширит его возможности.