читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стратегические бомбардировщики Ту-160 еще со времен холодной войны вселяют в Соединенные Штаты леденящий ужас. Однако после модернизации, которую сейчас производит Россия, эти самолеты будут круглосуточно держать США и НАТО в напряжении, пишет китайское издание Sohu.

Авторы отмечают, что российские конструкторы устанавливают на модернизированные Ту-160 новые двигатели НК-32-02, которые отличаются от предыдущих моделей экономичностью. Если раньше режим форсажа, в котором самолет разгонялся до 2 Махов, требовал большого расхода топлива, то сейчас бомбардировщики смогут преодолевать на такой скорости огромные расстояния.

Кроме того, радиус действия самолета увеличится еще на 1000 километров, поэтому он сможет патрулировать воздушное пространство гораздо дольше, чем сейчас.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отметили, что в ходе модернизации на самолет устанавливается еще и новейшая авионика, которая существенно расширит его возможности.

Вам может понравиться

Sohu: российский ракетный комплекс «Хризантема-С» станет кошмаром для вражеской техники

Журналисты Sohu рассказали о противотанковом комплексе «Хризантема-С», который был выпущен в России, и, по мнению авторов статьи, является кошмаром для БПЛА и бронированных наземных машин противника. Комплекс был принят на
  • Анна
  • 07.11.2021
  • читать 1 минуту

Украинские БПЛА Bayraktar TB2 каждый день летают над ДНР и ЛНР

Беспилотники «Байрактар ТБ2», которые Украина купила у Турции, бороздят воздушное пространство над самопровозглашенными ДНР и ЛНР каждый день, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются и на свидетельства очевидцев, и на мониторинговые

Заключенных тюрьмы штата Оклахома пытали популярной детской песенкой

Американский телеканал NBC News рассказал о жалобах четырех бывших заключенных на несколько необычные пытки в тюрьме в штате Оклахома. Их заставляли сидя в очень неудобных позах слушать детскую песню Baby
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |