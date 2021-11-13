Жительница Екатеринбурга Ая Шафран, проживающая сейчас в Израиле вместе с семьей, рассказала порталу E1.RU о том, как в стране справляются с коронавирусом.

Как отмечается, сейчас в Израиле четвёртая волна коронавируса, которая уже идёт на спад. По имеющейся информации, в стране подтверждённый диагноз COVID-19 примерно у шести тысяч человек. Одну прививку поставили 67% населения Израиля, две – 62% населения, и 43% поставили уже третью прививку. В скором времени в стране планируют начать вакцинацию детей в возрасте от пяти лет. Отмечается, что сейчас более половины заболевших младше 19-ти лет.

Шафран отметила, что больше всего от ограничений страдают родители маленьких детей, так как им везде нужны результаты теста на ребёнка. Остальные уже привыкли к ограничениям. Маски, как указала Шафран, нужно носить в помещениях и транспорте, на открытых пространствах они не обязательны.

К вакцинации население особо не принуждают, но везде находится соответствующая информация, и этот вопрос постоянно поднимается в СМИ. Также работники некоторых сфер должны быть привиты в обязательном порядке. О случаях, когда люди хотели бы купить сертификат о вакцинации, Шафран не слышала.

Недавно переехавшая в Израиль россиянка рассказала об особенностях менталитета местных жителей. По её словам, люди здесь берутся за работу, даже если полностью некомпетентны.