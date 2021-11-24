Российский энтузиаст под ником VIK-on сумел самостоятельно модифицировать видеокарту RTX 2060, увеличив в два раза видеопамять.

Как отмечается, компания NVIDIA в скором времени должна переиздать видеокарту RTX 2060. Анонс назначен на 7 декабря. Главной особенностью переиздания, как было заявлено, станет память видеокарты, которую пообещали увеличить в два раза – до 12 гигабайт. Но, как оказалось, некоторые умельцы способны сделать это самостоятельно.

VIK-on продемонстрировал свою модификацию на видео, также проверив видеокарту в различных тестах. Они показали, что увеличение видеопамяти не оказало влияния на производительность. По словам специалиста, заметить увеличение мощности можно будет только в узкоспециализированных задачах, к примеру, в рендеринге.

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