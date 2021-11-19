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Издание CNET опубликовало в Сети первые фотографии процессоров Intel Core 14-го поколения. Сделал их журналист портала Стивен Шенклэнд, который лично посетил завод компании Intel в штате Аризона.

В ходе своего визита на предприятие Intel Fab 42 журналист снял не только готовые к выпуску кремниевые пластины с процессорами, но и прототипы будущих микросхем для ноутбуков и прочих мобильных устройств. Напомним, что данные процессоры выполняются по 7-нанометровой технологии.

Напомним, что сейчас компания Intel производит и поставляет на рынок процессоры 12-го поколения. Новые чипы Meteor Lake, которые сфотографировал Шенклэнд, выйдут лишь в апреле-июне 2023 года. На снимках журналиста представлены чипы, объединенные подложкой в едином стиле, выполненной с применением новейшей упаковки Faveros.

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