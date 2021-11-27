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Россияне рассказали о главных качествах, которые, как они считают, должны быть у хорошей мамы. Об том сообщает издание РИА Новости со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни».

Всего в опросе приняли участие жители 37 городов, население которых составляет более 500 тысяч человек. Согласно результатам исследования, основным качеством хорошей мамы россияне считают доброту. Такой ответ дали 67% опрошенных.

35% опрошенных заявили, что достойное воспитание является обязанностью мамы, а 29% респондентов считают, что она должна дать детям хорошее образование. 27% отметили, что мама обеспечит детям хорошее здоровье, а также окружит любовью и заботой (15%).

Около 10% заявили, что терпение является весьма важным качеством для матерей, 7,9% респондентов указали, что мама должна быть строгой. 7% считают, что матери должны обеспечить детей материально.

Недавно россияне рассказали, сколько времени должны длиться новогодние каникулы. Как оказалось, 6% опрошенных вообще не хотят отдыхать в новогодние праздники.

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