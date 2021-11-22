Аналитики сервиса SuperJob выяснили, сколько времени россияне желают отдыхать во время новогодних каникул. Итогами опроса делится издание RT.

В опросе участвовало 1,6 тысячи россиян. Как сообщается, 6% респондентов отдых во время новогодних каникул вообще не хотят. 16% россиян хотят отдыхать всего лишь 1-3 дня. Ещё 13% респондентов согласны отдохнуть только 4-6 дней.

Ещё меньше согласны на одну неделю отдыха – только 7% опрошенных. 8-9 дней готовы отдыхать только 4% россиян.

Большая часть респондентов, а именно, 35%, согласны на длину каникул, которая утверждена официально – 10 дней. Некоторые хотят отдыхать и дольше – к примеру, 4% россиян хотят отдых длиной 11-13 дней, 7% опрошенных были бы не против отдохнуть две недели.

Выяснилось так же, что 41% женщин и 30% мужчин поддерживают установленные 10 дней отдыха. Однако 10% мужчин и всего лишь 5% женщин хотят иметь отдых длиной в две недели.

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