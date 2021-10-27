Россияне приняли участие в социологическом опросе и ответили на вопросы о демографии и сексе. Об этом сообщает агентство «Михайлов и Партнеры».

В опросе приняли участие 2005 человек старше 18-ти лет. Как отмечается, 88% опрошенных признали, что в стране имеются проблемы с количеством и составом населения. Решать это следует мерами по снижению смертности – так думают 89%.

Также более половины респондентов заявили о необходимости снижения эмиграции и числа разводов. 71% опрошенных уверены, что нужно принимать меры, способствующие повышению рождаемости. В основном речь идёт об экономических поощрениях, таких как маткапитал или льготные программы в различных сферах. 27% опрошенных считают, что аборты нужно запретить, однако тех, кто против этого, почти половина. Отмечается, что мужчины чаще выступают за ограничения на аборты.

21% респондентов не используют никаких методов контрацепции, а 8% считают, что контрацептивы представляют вред для здоровья.

Что касается брака, то единого мнения у россиян нет – тех, кто считает необходимым регистрировать брак, и тех, кому этот вопрос не важен, примерно поровну. Большинство россиян поддерживают моногамию, однако 40% допускают измену.

Недавно мы сообщали, что склонность к изменам зависит от высокого уровня тестостерона. В особенности это заметно у мужчин.