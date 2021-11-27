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С 1 декабря россиян ожидает ряд изменений в законах. Об этом сообщает «Российская газета».

С декабря жители России получат возможность регистрировать своих детей в любом ЗАГСе страны вне зависимости от места прописки. 31 декабря завершается срок, в который граждане могут подать заявление о перерасчёте выплаты на ребёнка 3-7 лет. Подаётся заявление через портал госуслуг.

С 1 декабря ЦБ будет иметь право осуществлять блокировку сайтов злоумышленников внесудебно. Также указывается, что провайдеры будут обязаны предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Изменения ожидают и банки – им будет нельзя ставить отметки о согласии клиента на предоставление дополнительных услуг. Заёмщик должен согласиться на них лично. В силу изменение вступит с 30 декабря.

Некоторые изменения касаются и иностранцев, прибывающих в Россию, в том числе на работу – им предстоит проходить медосмотр, сдавать отпечатки пальцев и проходить фотографирование. На это им даётся 30 дней с момента въезда в страну.

Ранее мы сообщали, что с 1 декабря пенсионеры начнут получать повышенные выплаты. Но касается это только некоторых категорий граждан.

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