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27 ноября православные считают Филипповым днём. В этот день чтут память святого Филиппа, который являлся самым молодым учеником Иисус Христа.

Верующие в этот день посещают храм и участвуют в праздничном богослужении. Затем принято раздавать милостыню и накрывать стол, за который приглашают друзей и родных.

Предки к этому дню забивали половину скота, из которого предстояло готовить угощение для праздников. Готовить на праздник принято мясные блюда. При этом готовить должны молодые люди, а хозяйка дома должна отдыхать.

Среди девушек в Филиппов день существовала традиция – тайком забирать кусок говядины. Его перед сном предстояло положить под подушку, приговаривая «Милый, приди, мясо вкуси, а мне свое лицо покажи».

Еду, которая осталось от застолья, выносили на улицу, чтобы задобрить охраняющих домашних животных духов. Также следовало угощать и домового.

В Филиппов день запрещалось ходить в лес, тяжело работать, ругаться, сквернословить и сплетничать, а также грустить.

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