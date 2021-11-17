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В 2021 году сильно увеличился экспорт товаров, которые относятся к секретным категориям и поставляются из России в НАТО. Об этом рассказывает РБК, ссылаясь на информацию Федеральной таможенной службы.

Речь идёт о товарах, которые поставляются под кодом SSSS. К ним относятся ядерные материалы, самолёты и вертолёты, боеприпасы и другие товары. С начала 2021 года и до сентября на первом месте по экспорту оказался Алжир, далее следуют США и Чехия. На четвёртом месте оказался Китай. Затем следуют Индия, ОАЭ, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

В США поставляются в основном радиоактивные изотопы, в том числе обогащённый уран. Также поставляются патроны.

Отмечается, что экспорт в Чехию весьма увеличился при том, что произошёл довольно серьёзный дипломатический конфликт. Так, Чехия заявляла, что Россия причастна к взрывам складов. Как указывается, в 2020 году экспорт составлял 102 млн. долларов, а в этом году – 706 млн. долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Турция договорились о поставках военной продукции из России. В частности, речь идёт о второй партии С-400 «Триумф».

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