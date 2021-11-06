Роспотребнадзор напомнил о проводимой в России вакцинации от коронавируса и опубликовал рекомендации по подготовке к прививке.

Как было отмечено, без массовой вакцинации вспышки заболеваний коронавирусом никогда не закончатся. Именно поэтому необходимо в ближайшее время поставить прививки как можно большему количеству людей, что позволит остановить передачу вируса. В некоторых случаях вакцинация является личным делом, к примеру, при столбняке, бешенстве, клещевом энцефалите.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, чтобы поставить прививку от коронавируса, медикаментозная подготовка не нужна, так как она способна оказать негативное влияние на иммунный ответ. Но антигистаминные препараты могут понадобиться людям, имеющим аллергический анамнез.

В день вакцинации специалисты посоветовали следить за давлением и при необходимости принимать гипотензивные препараты. Также было отмечено, что головная боль после вакцинации, а также повышенная температура, являются нормальной реакцией.

Недавно глава НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга заявил, что около 80% тех, кто заболел тяжёлой формой коронавируса после прививки, купили сертификаты о вакцинации. Как он указал, если бы они действительно поставили вакцину, то были бы защищены от тяжёлого течения болезни.