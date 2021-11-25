Авторы новостного портала Avia.pro отмечают, что РФ может осуществить переброску дюжины Су-57 на территорию Беларуси, чтобы «остудить пыл» Североатлантического альянса.

В материале указывается, что НАТО продолжает увеличивать свое военное присутствие рядом с белорусскими границами. Кроме того, в Минске заявили, что готовы предоставить России одну из авиабаз для размещения ее военной техники. Благодаря истребителям пятой генерации Москва сможет укрепить рубежи союзника и быстрее реагировать на военные провокации со стороны Запада.

Эксперты отмечают, что Су-57 могут перебросить на 61-ю военную базу, расположенную в Барановичах. Ее расположение позволит российским войскам прикрыть сразу два направления: южное и западное. Однако в Минобороны РФ пока никак не отреагировали на опубликованные в Сети данные.