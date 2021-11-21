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Анестезиолог-реаниматолог Олег Соловьев рассказал, как люди в больницах умирают от коронавируса.

Как отметил врач, в реанимацию отправляют людей, у которых болезнь перешла в тяжёлую форму. Из-за этого у них появляется сильная одышка. Поначалу им дают кислородные маски, но, если они не помогают, больных переводят на маску СРАР. Если и в этом случае больному не становится лучше, то его подключают к ИВЛ.

В дальнейшем состояние человека зависит от его организма. Если ему становится лучше и лёгкие начинают восстанавливаться, то его спустя несколько дней переводят обратно на СРАР, а затем и на обычную маску.

Но иногда даже на ИВЛ состояние пациента не становится лучше, и они умирают. Врачи в такой ситуацию не могут помочь, несмотря на все усилия. В этом случае пациентов помещают в состояние медикаментозного сна, и они даже не понимают, что умирают.

Недавно эксперты из США дали прогноз по коронавирусу на следующий год. Как было заявлено, к весне число жертв коронавируса в США достигнет одного миллиона человек.

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