Уровень вакцинации в Соединенных Штатах составляет менее 60 процентов, поэтому к весне количество умерших от коронавирусной инфекции достигнет 1 миллиона американцев, уверены эксперты. Они отмечают, что в Европе уже наблюдается резкий рост заболеваемости, поэтому США совсем скоро ждет то же самое.

Издание The Guardian, которое призывает американцев массово вакцинироваться, пишет, что иммунизация на протяжении нескольких месяцев подряд обеспечивает надежную защиту от тяжелой формы Covid-19 и летального исхода.

Кроме того, если делать прививки детям в возрасте от 5 лет, передача вируса будет фактически заблокирована. Также в распоряжении США есть ряд препаратов, которые уже сейчас делают инфекцию излечимой.

Представитель Университета Джона Хопкинса Дэвид Дауди заявляет, что благодаря вакцинам отделения интенсивной терапии и морги не будут так же переполнены, как в прошлом году. В основном тяжелая форма заболевания и летальный исход настигают тех пациентов, которые не захотели делать прививки.

Другие эксперты настроены менее оптимистично. Так, декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора Питер Хотез заявляет, что в США очень медленно продвигается процесс вакцинации, поэтому зимой можно ожидать стремительного увеличения смертей из-за коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, чтобы остановить «Дельту», необходимо ускорить иммунизацию американцев.