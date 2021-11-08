Авианосная ударная группа Королевского флота Великобритании, возглавляемая кораблем Queen Elizabeth добралась до берегов Омана. Там она попала под пристальное наблюдение российского разведывательного судна «Кильдин», сообщает сайт Hisutton.

Ресурс ориентируется на информацию со спутника, согласно которой разведывательный корабль пребывает неподалеку от британской АУГ с 1 ноября. Он вышел из порта Маската и приступил к наблюдению.

По информации, имеющейся в распоряжении турецких СМИ, корабль 8 октября вышел в Средиземное море через пролив Босфор.

Напомним, что АУГ Великобритании совершает длительный поход, призванный показать возрождение великого британского флота. Однако группу регулярно преследуют неудачи, поэтому пока можно говорить, что ее морская миссия не достигла цели.