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На новостном интернет-ресурсе «Авиа.про» отметили, что развернутые в центральной области Сирии ЗРК С-300 российского производства в действительности оказались резиновыми имитаторами.

Отмечается, что данные макеты издалека выглядят точно так же, как настоящие системы ПВО. Они предназначены для введения врагов в заблуждение, не позволяя ему осуществлять воздушные атаки в регионе. Указывается, что фотографии с надувными противовоздушными комплексами можно увидеть на снимках, размещенных проамериканскими курдами.

Эксперты при этом указывают, что в попытке напакостить РФ курды лишь открывают свои позиции для удара со стороны ВВС Турции. Скорее всего, на сирийской территории установлены десятки подобных макетов. Однако помощь курдов Соединенным Штатам и Израилю лишь увеличивает риски для нанесения по ним авиаударов.

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