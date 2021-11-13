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Владимир Путин, российский лидер, отметил, что военные маневры Североатлантического альянса в черноморской акватории являются большим вызовом для РФ.

Согласно его словам, в рамках учений, проводимых ВМС НАТО, используются стратегические бомбардировщики B-51. Он назвал их «старенькими самолетами», однако его беспокоит их вооружение. Глава российского государства отметил, что на борту данных воздушных судов имеется ядерное вооружение, представляющее огромный вызов для страны.

В оборонном ведомстве России предложили провести незапланированные маневры в регионе, ответив тем самым на действия Соединенных Штатов. Однако Путин не стал соглашаться на это предложение, посчитав подобное решение нецелесообразным. Он также опроверг все обвинения со стороны Запада о том, что российские войска якобы готовятся к вторжению на Украину.

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