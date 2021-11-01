читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На военном совещании в Сочи президент России Владимир Путин прокомментировал заход в акваторию Черного моря американского флагмана USS Mount Whitney. Он заявил, что у российских военных появилась возможность увидеть корабль ВМС США в бинокль или в прицел оборонительных комплексов.

Напомним, что USS Mount Whitney (LCC 20) – это флагманский корабль, на котором размещается штаб Шестого флота США. Он отправлен для координации действий американских и натовских кораблей, собирающихся проводить «ряд военно-морских операций» в Черном и Средиземном морях.

Также на этом корабле будет размещаться еще и штаб сил поддержки НАТО и ударных сил американских ВМС.

Стоит упомянуть и о том, что в Черном море уже находится корабль американского флота. Это эсминец USS Porter, за которым внимательно наблюдают силы и средства Черноморского флота.

Вам может понравиться

Коротченко: После второго удара России Украина окажется под непроницаемым куполом

Киеву лучше одуматься и не доводить Россию до второго удара, который приведет к безоговорочному поражению Украины, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что этот самый удар будет нанесен, если

Израиль атаковал Сирию ракетами “воздух-воздух” со стороны Голанских высот

В субботу, 30 октября, в 11:17 Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии со стороны Голанских высот. В настоящий момент атака продолжается, но пока сирийские ПВО справляются с отражением нападения.

Украинские войска обстреляли Тельманово из тяжелой артиллерии

В 9:40 в субботу украинские войска начали обстрел населенного пункта Тельманово, что находится всего в 20 километрах от российской границы, сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 1 ноября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 1 ноября – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 1 ноября – ясно, до 9 °C | Армавир: погода, 1 ноября – облачно с прояснениями, до 18 °C |