На военном совещании в Сочи президент России Владимир Путин прокомментировал заход в акваторию Черного моря американского флагмана USS Mount Whitney. Он заявил, что у российских военных появилась возможность увидеть корабль ВМС США в бинокль или в прицел оборонительных комплексов.

Напомним, что USS Mount Whitney (LCC 20) – это флагманский корабль, на котором размещается штаб Шестого флота США. Он отправлен для координации действий американских и натовских кораблей, собирающихся проводить «ряд военно-морских операций» в Черном и Средиземном морях.

Также на этом корабле будет размещаться еще и штаб сил поддержки НАТО и ударных сил американских ВМС.

Стоит упомянуть и о том, что в Черном море уже находится корабль американского флота. Это эсминец USS Porter, за которым внимательно наблюдают силы и средства Черноморского флота.