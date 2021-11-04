В своем выступлении в честь Дня народного единства президент РФ Владимир Путин заявил, что Севастополь и Крым останутся в составе России навсегда. Он подчеркнул, что это был выбор народа, его свободная и непреклонная воля.

Глава государства отметил, что именно в Севастополе чувствует то историческое единство, которое было обретено после воссоединения Крыма с РФ. Он также возложил цветы к мемориалу погибших в годы Гражданской войны и заявил, что этот памятник демонстрирует любовь России ко всем своим «сыновьям и дочерям, с какой бы стороны баррикад они тогда не находились».

Напомним, что в 2014 году на референдуме подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с РФ. Запад и Украина отказывают признавать полуостров частью России, заявляя, что она получила его в результате «аннексии». Москва подобные обвинения отвергает.