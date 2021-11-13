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Владимир Путин, лидер РФ, в рамках недавнего телеэфира на «России 1» отметил, что все заявления со стороны Запада о том, что российская армия якобы готовится к нападению на Украину, являются «алармистскими».

Павел Зарубин, телеведущий, попросил главу российского государства прокомментировать появление в западной прессе заявлений о том, что войска России планируют напасть на территорию Украины. Путин отметил, что лично не слышал подобных заявлений, однако, если они были, то являются лишь чрезмерно преувеличенной тревогой.

Недавно в издании Bloomberg опубликовали материал о том, что американские чиновники предупредили своих европейских коллег о том, что Москва в настоящее время рассматривает возможность для «вторжения» на украинские земли. Журналисты, сославшись на «близкий к Кремлю» источник, отметили, что российские власти не собираются в настоящее время нападать на Украину, но хотят продемонстрировать, что могут применить силу.

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