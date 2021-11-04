Алексей Пушков, член Совфеда РФ, посмеялся над снимком Владимира Зеленского и Джо Байдена, лидеров Украины и Соединенных Штатов соответственно, снятым в Глазко на мероприятии, посвященном климату.

На своем канале в «Телеграме» российский сенатор разместил сообщение, в котором указал на «неподдельный восторг» Зеленского от встречи с Байденом. Пушков отметил, что глава украинского государства выглядит так, словно наступил его счастливейший миг в жизни. Он добавил, что, возможно, нахождение рядом с президентом США и является самым большим счастьем для лидера Украины.

В СМИ ранее сообщили, что Зеленский вместе с Байденом смог обсудить обстановку, сложившуюся в настоящий момент времени на территории Донбасса. На его странице в «Твиттере» была размещена соответствующая фотография.