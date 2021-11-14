Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале высказался по поводу недавнего заявления начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера.

Недавно Картер рассказал о большой напряжённости между Россией и Западом. Эта напряжённость сейчас даже больше, чем было во времена холодной войны. Такая ситуация, по мнению британского генерала, может спровоцировать начало войны «по случайности» Напряжённости же возникла, в частности, из-за миграционного кризиса в Белоруссии.

Пушков усомнился в том, что «четыре тысячи мигрантов» могут угрожать Великобритании. Отношения между Западом и Россией, по его словам, уже «ледяные», а напряжённость возникла совсем по другой причине – из-за того, что Запад подходит к России всё ближе в военном отношении. В пример он привёл Чёрное и Балтийское моря, Украину и Прибалтику.

О заявлении генерала Ника Картера мы сообщали недавно. Он также отметил, что необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать серьёзных ошибок.