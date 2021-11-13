Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер высказался об отношениях России и Запада. Его слова передает издание Daily Express.

Как считает Картер, эти взаимоотношения даже более напряжённые, чем это было во времена так называемой «холодной войны». Это, как он заявил, способно привести к началу войны даже из-за какой-нибудь «случайности». Картер отметил, что следует проявлять осторожность и не позволять, чтобы некоторые политики с «воинственным» характером спровоцировали ситуацию, когда эскалация конфликта приведёт к появлению ошибок.

Сейчас, как указали авторы статьи, у Запада вызывает большую озабоченность миграционный кризис, существующий на границе между Польшей и Белоруссией. Начался этот кризис ещё летом.

Недавно военный историк Борис Юлин заявил, что сейчас Россия весьма близка к войне с США, НАТО и Украиной. Провокации, как он отметил, проводят Соединённые Штаты.