Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Высадка американских спецназовцев на Крымский полуостров будет означать войну с Россией, заявил сенатор СовФеда Алексей Пушков в интервью «Российской газете». Так он прокомментировал публикации в западных СМИ о тренировках «Зеленых беретов» США на Гавайях.

Американский спецназ проводит отработку боевых действий против сверхдержав. Многие издания написали, что подразделения могут тренироваться атаковать Крым, столичный регион России либо высадку в Южно-Китайском море.

Пушков отметил, что до «Зеленых беретов» вряд ли дойдет, однако их командование только должно понимать, появление спецназа США в Крыму будет объявлением войны России. Поэтому ему лучше и дальше тренироваться на Гавайях, не пытаясь лезть на российскую территорию.

«Целее будут» – коротко резюмировал Алексей Пушков.

Вам может понравиться

Военный эксперт Мураховский: ВС РФ размажут новые польские ЗРК “тонким слоем по земле”

Зенитно-ракетные комплексы Narew не спасут Польшу, если она вздумает напасть на Россию, заявил военный эксперт Виктор Мураховский. Он пояснил, что поляки слишком самоуверенно высказываются о возможностях этих ЗРК, не осознавая

Игорь Коротченко: Военная база Евросоюза сделает из Украины таран против России

Киев хватается за каждый малейший шанс навредить России. Ради достижения этой цели он готов разрешить Европе и ЕС что угодно. Даже разместить свои базы на украинской территории, отмечает военный эксперт

Глава МИД РФ Лавров: Зеленский не прочь спровоцировать на Донбассе вооруженный конфликт

Украинский лидер Зеленский вполне способен спровоцировать на Донбассе вооруженное столкновение в надежде на военную помощь Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – снег, до 4 °C | Королев: погода, 19 ноября – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 8 °C |