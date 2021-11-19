Высадка американских спецназовцев на Крымский полуостров будет означать войну с Россией, заявил сенатор СовФеда Алексей Пушков в интервью «Российской газете». Так он прокомментировал публикации в западных СМИ о тренировках «Зеленых беретов» США на Гавайях.

Американский спецназ проводит отработку боевых действий против сверхдержав. Многие издания написали, что подразделения могут тренироваться атаковать Крым, столичный регион России либо высадку в Южно-Китайском море.

Пушков отметил, что до «Зеленых беретов» вряд ли дойдет, однако их командование только должно понимать, появление спецназа США в Крыму будет объявлением войны России. Поэтому ему лучше и дальше тренироваться на Гавайях, не пытаясь лезть на российскую территорию.