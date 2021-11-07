На ливийском канале Libya Al Ahrar TV рассказали, что Наджла Мангуш, руководитель МИД Ливии, была отстранена от своего поста Президентским советом страны.

Отмечается, что работа Мангуш на должности главы внешнеполитического ведомства была приостановлена из-за осуществления в отношении нее расследования. Она обвиняется в допущении ряда управленческих нарушений, связанных с внешней политикой Ливии. Указывается также, что она действовала на международной арене самостоятельно, не координируя свои шаги с советом.

Чтобы провести расследование, была сформирована особая комиссия, в которую вошел Абдалла аль-Ляфи, зампредседатель совета. В настоящее время Мангуш запрещается выезжать из Ливии. Ранее ливийские послы в Омане и Соединенных Штатах отправили жалобу на экс-главу МИД в генеральную прокуратуру, заявив, что она превысила свои полномочия, когда пыталась отозвать их на родину.