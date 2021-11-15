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Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что они не стремятся к вступлению в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Сербии.

Как сообщается, Брнабич приняла участие в открытии семинара «Евроатлантическая интеграция, партнёрство ради мира и дальнейшие шаги по преодолению оставшихся вызовов на Западных Балканах». В ходе этого семинара она сделала заявление о том, что Сербия не стремится к тому, чтобы стать членом НАТО.

Однако Брнабич также отметила, что страна намеревается поддерживать с НАТО сотрудничество. Кроме того, она заявила, что Сербия ценит позицию НАТО по уважению их военного нейтралитета.

Брнабич во время семинара также рассказала, что Сербия и НАТО вместе работали более чем над 40 проектами и успешно их реализовали.

Недавно авторы издания Sohu предположили, что ситуация на границе Польши и Беларуси может привести к войне между Россией и НАТО. Участвовать в этом конфликте, по словам экспертов, может до 11-ти стран.

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