Матеуш Моравецкий, глава польского кабмина, отметил, что Польша согласна оплатить авиарейсы из Беларуси в ближневосточные страны для нелегальных беженцев.

Согласно его словам, необходимо убедить нелегалов возвратиться на родину, проводя решительную и солидарную политику по защите границ. Он добавил, что Варшава готова оказать поддержку мигрантам и оплатить им авиабилеты в Ирак. Польский премьер заявил, что страна не станет изменять свое отношение к данному миграционному движению, вызванному искусственным путем.

Ранее Моравецкий отметил, что не поддерживает формирование гуманитарного коридора для беженцев, находящихся на приграничной территории. Он заявил, что любые договоренности, касающиеся Польши, не могут быть согласованы без участия Варшавы. С его позицией согласился Эммануэль Макрон, французский лидер.