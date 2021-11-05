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Венгерский премьер Виктор Орбан предложил ЕС «прорубить коридоры», по которым мигранты могли бы перебираться в западные страны, которым они так нужны. Он также заявил, что нелегалы повышают риски распространения коронавирусной инфекции. Впрочем, никаких доказательств этого глава правительства не представил.

Так Орбан прокомментировал претензии Евросоюза в том, что Будапешт нарушает действующее законодательство в отношении мигрантов.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии распорядился выстроить заграждение на границе с Сербией, чтобы не пропускать мигрантов в ЕС. Кроме того, он внес изменения в правовые нормы страны таким образом, чтобы нелегалы не смогли получить политическое убежище на территории Венгрии.

Орбан постоянно злит Евросоюз своими решениями. Так, он самым первым заключил с Россией контракт на поставку газа на 15 лет, что вызвало негативную реакцию в ЕС и особенно на Украине.

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