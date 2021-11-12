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11 ноября состоялась телефонная беседа между и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты задали вопрос официальному представителю Правительства ФРГ Ульрике Деммер о теме этой беседы. В частности, они спросили, решила ли Меркель следовать совету российского президента насчёт восстановления контактов между европейскими странами и Белоруссией. Это позволило бы решить миграционный вопрос.

Однако Деммер заявила, что переговоры являются конфиденциальными, и привести деталей беседы она не может.

Согласно заявлению Кремля, миграционный вопрос во время беседы Меркель и Путина поднимался и была отмечена важность его решения. Кроме того, отмечается, что Меркель считает власти Белоруссии ответственными за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

Недавно мы сообщали, что Ангела Меркель попросила у Владимира Путина помощи в решении вопроса с мигрантами, и эта просьба удивила читателей издания Die Welt. Они заявили, что в отношении России Евросоюз использует двойные стандарты.

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