Недавно Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Причиной для просьбы стал миграционный кризис на границе ЕС.

Читатели издания Die Welt весьма поразились желанию европейской страны использовать Россию для того, чтобы разрешить внутренний кризис. Некоторые задались вопросом, почему Путин вообще должен помогать с учётом того, что со стороны ЕС были введены санкции, с которыми Россия, тем не менее, справилась. Было отмечено, что объём торговли с США увеличился на 35%, а сырьё из России весьма хорошо продаётся. Комментаторам стало интересно, что ЕС может предложить за помощь России в решении миграционного кризиса.

Также было указано на двойные стандарты ЕС в отношении России. Как было отмечено, ЕС хочет помощи от Путина, против которого вводятся санкции и которого обвиняют во всём, что идёт не так.

Недавно мы сообщали о том, что польские пограничники были вынуждены применять слезоточивый газ против нелегальных мигрантов. Происходящее было запечатлено на фото и видео.