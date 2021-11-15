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Очередной день на позициях ВСУ в Донбассе не обошелся без инцидентов. Так, один из военнослужащих украинской армии продал местному фермеру военный грузовик почти за 600 тысяч рублей.

Известно, что «Урал» был в хорошем техническом состоянии, он находился на балансе подразделения, в котором служил военный. Солдат, который пристрастился к наркотикам, воспользовался помощью боевого друга, изготовившего фальшивый путевой лист. После этого он получил от фермера деньги, передал ему грузовик и бесследно исчез.

Ранее также сообщалось о гибели двух военнослужащих ВСУ, которые на автомобиле проникли на территорию самопровозглашенной ЛНР и случайно наехали на взрывное устройство. Им оказался боеприпас, установленный украинскими же военными. В результате взрыва офицер и сержант погибли на месте.

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