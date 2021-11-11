В польских СМИ отметили, что пограничным силам пришлось использовать против нелегальных мигрантов слезоточивый газ, когда последние попытались разрушить ограждение и проникнуть на территорию Польши.

Отмечается, что прямо рядом с границей сейчас находятся примерно 4 000 нелегалов. Общее количество людей, желающих пробраться в Польшу, превышает 10 000 человек. В Евросоюзе очень обеспокоены сложившейся ситуацией, заявляя, что в случившемся виновата Белоруссия, поэтому готовят против нее новые санкции.

Михаэль Линхарт, глава МИД Австрии, отметил, что Минск «импортирует людей», а потом отправляет их к границе, шантажируя тем самым Европу. Александр Лукашенко, белорусский лидер, при этом заявил, что в произошедшем виноват Запад, который обеспечивает транзит мигрантов, получая от этого выгоду.