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Варшава выдвинула Минску ультиматум, пригрозив закрыть железнодорожный КПП в Кузнице, если ситуация с мигрантами в кратчайшее время не стабилизируется.

Письмо с призывом стабилизировать ситуацию на границе по поручению главы МВД Мариуша Каминьского передал председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо главный комендант Пограничной стражи.

Напомним, что сразу не нескольких КПП продолжается миграционный кризис. Нелегалы с Ближнего Востока несколько раз пытались прорваться на территорию Евросоюза, однако Польша применила против них слезоточивый газ и водометы. Ранее политолог Владимир Корнилов назвал ее действия бесчеловечными и отметил, что Минск раскрыл миру «темную сторону» Варшавы.

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